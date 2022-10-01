Новая Каховка, Херсонская область, 1 октября, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области нанесли боевики ВСУ. Об этом 1 октября сообщает администрация Новой Каховки в Telegram-канале.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«Под непрерывную работу сирены в Новой Каховке работает ПВО, — говорится в сообщении. — Два воздушных взрыва».

Ранее стало известно, что система ПВО РФ сработала 1 октября в пятый раз над Новой Каховкой на территории Херсонской области.