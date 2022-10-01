Берлин, 1 октября, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Германия, Дания и Швеция создадут совместную следственную группу для расследования взрывов на «Северных потоках», заявила 1 октября министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

По ее словам, Берлин очень тесно сотрудничает с Данией и Швецией для выяснения причин произошедшего.

«Мы хотим сформировать Joint Investigation Team — совместную следственную группу (с указанными странами) в соответствии с законодательством ЕС, в которую все три государства направят следователей», — сказала она в интервью газете Bild am Sonntag.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия, Германия, Дания и Швеция могли бы провести расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», любое расследование без участия российской стороны повлечёт сомнения в его объективности.

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