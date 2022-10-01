Мехико, , 21:37 — REGNUM У западного побережья Мексики зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение Zeml.info

Землетрясение произошло 1 октября с эпицентром, расположенном в 178 километрах к западу от города Тапачула (202 тыс. жителей).

Очаг подземных толчков залегал на глубине 50 километров.

О пострадавших или разрушениях информации не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, 30 сентября в Мьянме были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5.