Пальма-де-Майорка, Испания, 1 октября, 2022, 21:33 — ИА Регнум. 1 октября в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар» футбольный клуб «Мальорка» в матче седьмого тура испанской Ла Лиги 2022/23 встретится с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Барселона»

Стартовые составы команд:

«Мальорка»: Предраг Райкович, Хосе Мануэль Копете, Пабло Маффео, Хауме Коста, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Иньиго Руис, Антонио Санчес, Иддрису Баба, Ведат Мурики, Ли Кан Ин.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Андреас Кристенсен, Хорди Альба, Алехандро Бальде, Серхио Бускетс, Франк Кессье, Гави, Усман Дембеле, Ансумане Фати, Роберт Левандовски.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Хесусом Гилем. Ассистенты главного судьи — Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.