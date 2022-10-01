Анкара, 1 октября, 2022, 21:10 — ИА Регнум. В Турции сведена к нулю проблема терроризма. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 1 октября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии осенней сессии парламента Турции 27-го созыва в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Благодаря операциям против террористов в границах Турции и за ее пределами, Анкара сформировала в регионе «атмосферу безопасности», — сказал турецкий лидер. — Проблема терроризма внутри Турции сведена к нулю».

По его словам, в зачищенные от террористов районы севера Сирии за последние годы на добровольной основе вернулись 526 тыс. беженцев.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на выборах президента Турции в 2023 г. он победит, поскольку ему нет альтернативы.