Москва, 1 октября 2022, 20:12 — REGNUM Россия остается членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и продолжает работу в составе организации, заявили 1 октября в Росавиации.
Напомним, ранее в ИКАО сообщили, что Россию не переизбрали в Совет международной организации гражданской авиации.
В Совет ИКАО входят 36 государств — участников организации. ИКАО — это специализированное учреждение ООН, которое устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует её развитие с целью повышения безопасности и эффективности.