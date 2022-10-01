Лондон, 1 октября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. 1 октября в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» футбольный клуб «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 потерпел поражение от «Челси». Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

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Забитыми мячами в составе «пенсионеров» отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (38’ Тьяго Силва) и Конор Галлахер (90’ Кристиан Пулишич). Единственный гол хозяев на 7-й минуте встречи забил французский форвард Одсонн Эдуар после передачи Джордана Айю.

Желтые карточки получили Одсонн Эдуар, Тьяго Силва, Патрик Виейра, Мейсон Маунт и Матео Ковачич. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Ассистенты главного судьи — Даниэл Кук и Даниэль Робатан.

«Челси», одержав четвертую победу в сезоне и набрав 13 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с шестью очками опустился на 17-ю позицию.