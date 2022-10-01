Екатеринбург, 1 октября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вечером 1 октября сгорел крупный склад. Пожар произошёл на улице Бахчиванджи, сообщили журналистам в пресс-службе свердловского управления МЧС.

Dave Hogg Пожар

Горели ангар и склад с лакокрасочными изделиями. Очаг достиг площади в 450 кв метров. В тушении были задействованы 42 человека и 15 единиц спецтехники.

Пострадавших не было. Пожар в итоге удалось потушить и пожарные приступили к проливке конструкций.