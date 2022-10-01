Екатеринбург, 1 октября, 2022, 19:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге с 27 по 30 сентября гостили учащиеся казачьих кадетских корпусов и школ из разных уголков России. На Среднем Урале собрались восемь команд из Самары, Красноярска, Ярославской, Новосибирской, Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского края, а также из самого Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Слёт организовало Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке постоянной комиссии по содействию развитию системы казачьего образования Совета при президенте России по делам казачества. Также организаторами выступили министерство образования и молодежной политики Свердловской области и Оренбургское войсковое казачье общество.

Средний Урал представляли кадеты Екатеринбургского кадетского корпуса. На открытии соревнований казаков-спортсменов приветствовал атаман Оренбургского казачьего войска, советник губернатора Свердловской области казачий генерал Владимир Романов.

Kadet-kazak.ru Кадеты Екатеринбургского кадетского корпуса

«От всего Оренбургского казачьего войска, от всей души приветствую вас на нашей Уральской земле. Это мероприятие является очень важным, нужным и необходимым в наше время. Оно показывает и проверяет вашу готовность к обороне государства. Обстановка, в которой мы находимся, заставляет нас не только быть готовыми, но и иметь необходимые умения и навыки, чтобы выполнять задачи по защите страны. Я желаю вам успехов и личных побед!», — сказал Романов.

Напутственные слова прозвучали от начальника отдела воспитания, патриотических проектов и программ министерства образования и молодежной политики Свердловской области Ольги Деникаевой. По православной традиции священник Храма на Крови Иоанн Авдюшкин совершил молебен, благословил ребят и окропил их святой водой.

Молодые люди подтягивались, проверяли гибкость на гимнастической скамье, силу пресса, прыгали в длину и бегали на различные дистанции, стреляли из пневматической винтовки, метали спортивные снаряды. Также для участников слета прошел конкурс на лучшее выступление агитбригады о комплексе ГТО.

Kropotkin-kadet.ru Стрельба из пневматической винтовки

В свободное от соревнований время кадеты посетили Музей Боевой славы Урала, и музейный комплекс военной и гражданской техники УГМК.

Итоги слета подвели 30 сентября в Доме офицеров. Медалями и грамотами наградили лучших спортсменов в каждой дисциплине. По результатам общекомандного зачета кубки победителей получили следующие команды: 1 место — Православная классическая гимназия-пансион Свято-Алексеевской Пустыни из Ярославской области (Центральное казачье войско); 2 место — Кропоткинский казачий кадетский корпус им. Г. Н. Трошева (Кубанское казачье войско), 3 место — Самарский казачий кадетский корпус (Волжское казачье войско).

Среди почетных гостей на закрытии слета были также заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов, директор Регионального центра патриотического воспитания, Герой России Игорь Родобольский, заместитель начальника отдела Всероссийского казачьего общества Владимир Еремеев.

После завершения церемонии кадеты возложили цветы к мемориальному комплексу «Черный тюльпан».