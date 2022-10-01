Энергодар, Запорожская область, 1 октября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Боевики ВСУ после проведения референдумов резко увеличили число артобстрелов Энергодара в Запорожской области. Об этом 1 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Уже свыше 20 прилётов (со стороны ВСУ) по береговой линии и территории в округе города, в котором размещена Запорожская АЭС», — отметил он.

По его словам, несколько прилётов со стороны ВСУ также зафиксировано в районе ТЭС.

Как передавало ИА REGNUM, 30 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрела киевских боевиков по колонне на выезде в освобожденную часть Запорожской области число погибших возросло до 30 человек.