Москва, 1 октября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. «Борьбой лис за права кур» можно назвать предложение официального Лондона помочь Дании в расследовании ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом 1 октября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Борьба лис за права кур», — отметила дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в заявлении канцелярии британского премьер-министра Лиз Трасс по итогам её встречи с главой датского правительства Метте Фредериксен в Лондоне отмечалось, что свою помощь в расследовании ЧП на газопроводах предложила Дании Британия.