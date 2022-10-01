Уагадугу, , 16:09 — REGNUM Граждане России не пострадали во время событий в Буркина-Фасо, связанных с военным переворотом, сообщил посол РФ в Республике Кот-д’Ивуар и Буркина-Фасо Алексей Салтыков.

Столица Буркина-Фасо Уагадугу (сс) Sputniktilt

Посол назвал обстановку в стране спокойной. По его словам, при осаде президентского дворца тяжёлая артиллерия или другие военные средства не применялись.

«Среди россиян пострадавших нет. Пока ситуация не драматична», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября группа военный совершила в Буркина-Фасо государственный переворот и отстранила от власти президента Поля-Анри Сандаого Дамибу.

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