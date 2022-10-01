Токио, 1 октября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Американская компания Micron Technology получила от правительства Японии субсидию в размере 46,5 млрд иен ($320 млн) на запуск производства новых микросхем памяти. Об этом сообщает агентство Reuters.

Karl-Ludwig Poggemann Микросхема

Выделяемые правительством Японии средства будут направлены на запуск производства новых микросхем динамической памяти с произвольным доступом (DRAM). Производство будет запущено на действующем предприятии Micron в городе Хиросиме.

Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что это решение свидетельствует о растущей интеграции экономик и цепочек поставок двух стран. Ранее в 2022 году правительство Японии выделило 92,9 млрд иен американской компании Western Digital для увеличения объёмов производства чипов на местном заводе.

В последние годы Япония, являвшаяся прежде крупнейшим в мире центром производства полупроводников, столкнулась с сокращением своей доли в глобальном производстве. Перераспределение мировых мощностей электронной промышленности в значительной степени произошло в пользу Тайваня, где производится большая часть микросхем по техпроцессу менее 10 нанометров, которые используются в смартфонах и других мобильных устройствах.