Москва, 1 октября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Женщин не планируется призывать в рамках ранее объявленной частичной мобилизации. Об этом 1 октября заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — сказал глава Минобороны в ответ соответствующий вопрос.

Также российский министр обороны совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил, как идет подготовка и каковы условия размещения мобилизованных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащие имеют право на освобождение от налога на имущество физлиц в отношении одного объекта каждого вида: квартиры или комнаты; жилого дома, гаража или машино-места, иного помещения или сооружения, не используемого в предпринимательской деятельности.