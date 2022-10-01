Шебекинский район, Белгородская область, 1 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Видеозапись обстрела киевскими нацистами Шебекинского района Белгородской области обнародовал 1 октября военный корреспондент Юрий Котенок в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

На выложенных в интернет кадрах запечатлены двор и огород одного из домов в сельском поселении и слышны звуки выстрелов из тяжелого оружия.

«Шебекинский район Белгородской области под обстрелом ВСУ», — говорится в сообщении к видео.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что журналист RuBaltic Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой.