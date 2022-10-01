Москва, , 14:48 — REGNUM Мужчина в ходе ссоры убил жену, а после покончил с собой на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом 1 октября сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По данным следствия, 1 октября в квартире дома на улице Академика Скрябина обнаружено тело женщины 1993 г. р. с множественными ранениями.

Следствие полагает, что ее супруг 1985 г. р. приехал в их съёмную квартиру и в ходе ссоры убил жену. После этого он отправил сообщение о случившемся родственнику и покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).