Москва, , 14:42 — REGNUM Синоптики Росгидромета РФ обещают грозу с дождем в Москве до ночи 1 октября. Об этом сообщает столичный главк МЧС РФ.

Дождь в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие два часа 1 октября с сохранением до конца текущих суток местами в Москве ожидается гроза с дождем, местами сильный», — отмечается в сообщении.

1 октября температура воздуха днем составит до +15 … +17 градусов, ночью — от +10 до +12 градусов. Скорость ветра будет достигать 6−11 м/c.

Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что первые дни октября в Москве будут дождливыми, но теплыми.

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