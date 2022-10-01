Москва, , 14:36 — REGNUM Старшеклассник, раненный при стрельбе в школе №88 Ижевска и при этом помогавший эвакуировать других учеников, награждён министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба МВД России.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение о награждении ученика 10 «Б» класса школы № 88 города Ижевска Удмуртской Республики», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что названный старшеклассник 26 сентября 2022 года проявил смелость и самоотверженность когда, несмотря на риск для собственной жизни, получив пулевое ранение, направился в кабинет директора школы, чтобы сообщить о нападении.

Кроме того, отмечается, что благодаря действиям ученика появилась возможность оперативно начать эвакуацию, а сам школьник стал помогать директору и педагогам выводить детей в безопасные места, когда его заметили сотрудники МЧС России и убедили обратиться за медицинской помощью.

«За решительность и мужество, проявленные в экстремальной ситуации, … (ученик старших классов — ред.) награжден медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что здание школы №88 в Ижевске, где произошла стрельба, будет отремонтировано.