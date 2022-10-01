1 октября 2022 | Время чтения 5 мин

Евгений Цоц, , 14:25 — REGNUM Речь президента Владимира Путина 30 сентября 2022 года по важности сказанного соответствовала моменту, в который была произнесена. В торжественной обстановке Георгиевского зала Кремля где подписывались соглашения о вхождении в состав Российской Федерации четырёх новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — глава государства назвал миссию нынешнего поколения российских граждан. И указал, за что именно и с кем идёт сражение.

Уильям Блейк. Ангелы добра и зла. 1795

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В Георгиевском зале развеялись последние сомнения — земли Новороссии навсегда возвращаются в Россию. Это гарантируют не только результаты референдума и подписанные договоры, но и чётко озвученная позиция российского руководства — Россия не будет ни с кем обсуждать выбор людей и не предаст его.

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда», — сказал Путин.

Президент призвал Киев прекратить огонь и остановить боевые действия, начавшиеся ещё в 2014 году. И пригласил к переговорам, дав националистическому режиму шанс остановиться. Однако Путин предупредил, что выбор жителей новых регионов России за столом обсуждаться не будет, предложив с уважением отнестись к мнению людей.

Вернувшиеся в состав России территории — это историческая часть нашей страны, оторванная Западом с помощью обмана и манипуляций, а также ошибок предыдущих лидеров. Путин считает освобождение исконных земель миссией поколения.

«Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, — это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию. За большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и душу», — заявил президент под аплодисменты Георгиевского зала.

Обращение Владимира Путина по случаю подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России Цитата из видео: «Подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России». kremlin.ru

Слова президента означают, что битва будет продолжена. И будет ли это военный конфликт или какая-то ещё схватка — не важно. Необходимо в любом случае одержать победу.

Противник — не марионеточный киевский режим, которому российский президент готов протянуть руку, если тот захочет одуматься и остановить кровопролитие. Противостояние идёт с силами на Западе, цель которых даже не интересы своих народов, а доминирование и мировое господство, позволяющее удерживать собственную власть.

«Для них прямая угроза — наша мысль и философия, поэтому и покушаются на наших философов. Наша культура и искусство представляют для них опасность, поэтому пытаются их запретить. Наше развитие и процветание тоже для них угроза — конкуренция растёт. Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», — обратился президент к жителям России.

Он напомнил, что прежние претензии Запада на мировое господство уже не раз разбивались о мужество и стойкость народов России. Путин уверен, что победа будет одержана и в этот раз.

Об истинном противнике России Путин говорит предельно откровенно. Для ясности параллелей он обратился к религиозным текстам, которые давно распознали отличия Добра и Зла. Президент цитирует Нагорную проповедь Иисуса Христа, приведённую в седьмой главе «Евангелия от Матфея», в которой рассказывается о лжепророках: «По плодам их узнаете их». Аналогия — с западными лидерами, которые предлагают человечеству «худые плоды», которые сладки на вид, но ядовиты внутри. Полностью часть проповеди выглядит так:

«7:15 Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. 7:16 По плодам их узна́ете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? 7:17 Та́к всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. 7:18 Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. 7:19 Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. 7:20 Итак, по плодам их узна́ете их».

Карл Генрих Блох. Нагорная проповедь (фрагмент). 1877

Что современные лжепророки предлагают своей пастве? Чуждые и противоестественные веяния, разрушающие изнутри. Ведущие к отравлению, угасанию жизни конкретных людей, а затем и к полному истреблению человеческого рода.

«Это вызов всем. Такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты «религии наоборот» — откровенного сатанизма. В Нагорной проповеди Иисус Христос, обличая лжепророков, говорит: по плодам их узнаете их. И эти ядовитые плоды уже очевидны людям — не только в нашей стране, во всех странах, в том числе для многих людей и на самом Западе», — отметил Путин.

Своей речью он окончательно срывает маску Запада, лишая его тем самым права даже заикаться о свободе и демократии. На деле политика противника является тоталитаризмом или даже деспотизмом и апартеидом. Население мира ранжируется им по сортам, в которых даже за элементарные права необходимо выслуживаться. Запад диктует миру свою волю с помощью плохо прикрытого колониализма, с которым всё больше людей в мире ведут борьбу. И Россия находится на передовой, на самом острие этой схватки.

«Сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь, прежде всего для нас самих, для России, за то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Убеждён, страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна, что мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю: как прежде уже не будет», — заверил глава государства.

Западные страны веками твердят о свободе и демократии, но на деле несут порабощение и насилие, отметил Путин. По его словам, однополярный мировой порядок не свободен по своей сути, он лжив и лицемерен насквозь. И неоколониальные планы, которые строит Запад, всегда означают лишь одно — подрыв суверенных центров развития.

«Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает всё, чтобы привести в чувство такие горячие головы», — заверил Владимир Путин.