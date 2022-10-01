Москва, , 13:35 — REGNUM Решение о выдаче вида на жительство всем подавшим заявление на его получение гражданам РФ приняли власти Монголии. Об этом 1 октября сообщает информационный портал Central Asia Media со ссылкой на начальника отдела монгольского иммиграционного агентства Нэргуйна Ууганбаяра.

Монголия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил Ууганбаяр, в данный момент граждане РФ обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенное время.

«В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам РФ», — сказал он.

Также указывается, что в период с 21 сентября в Монголию прибыли 6268 российских граждан, по состоянию на 21–29 сентября 748 гражданам РФ продлили срок пребывания и визы в Монголии и ещё свыше тысячи получили консультации по получения вида на жительство и продления срока пребывания в этой стране.

«Из-за ситуации в России граждане этой страны массово приезжают в нашу страну. Всего за один день около 160 граждан продлили свои визы на 30 дней. Граждане России и Монголии могут путешествовать без визы сроком на 30 дней в обе стороны», — пояснил начальник отдела монгольского иммиграционного агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября посольство Монголии в России выступило с заявлением в связи с распространением информации в социальных сетях о проведении в ближайшие дни в ряде городов России неофициальных демонстраций и собраний.