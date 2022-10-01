Москва, 1 октября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк прокомментировал угрозы Минфина США наказывать помощников России из третьих стран.

Минфин США на купюре 10 Долларов США

По его мнению, санкции в отношении третьих стран являются инструментом недобросовестной конкуренции.

«Это в корне меняет всю систему международных отношений, в том числе торгово-экономических отношений. Потому что США уже готовы вводить санкционные меры в отношении тех стран, которые на самом деле всего лишь хотят зарабатывать, создавать экономические цепочки с Россией», — отметил Данюк в разговоре с RT.

Он уверен, что такие заявления являются демонстрацией того, что «американцы считают себя всевластными, неким мировым жандармом».

Ранее Минфин США заявил, что будет «более агрессивно» исполнять санкционные полномочия в отношении РФ, под санкции могут подпасть те, кто оказывает поддержку российским гражданам и организациям.