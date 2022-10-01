Берлин, 1 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Как следует из обнародованного 30 сентября доклада федерального министерства окружающей среды ФРГ и немецкого федерального агентства по охране окружающей среды, причиной массовой гибели рыбы в реке Одер, которая произошла летом 2022 года, является «цветение водорослей».

Ajale Мертвая рыба

По утверждению германских ведомств, такая гипотеза является «наиболее правдоподобной». Также утверждается, что гибель рыбы, которая итак находилась в состоянии стресса из-за аномальной жары, произошла из-за образуемых водорослью Prymnesium parvum токсинов.

При этом эксперты из ФРГ, по словам министра окружающей среды Штеффи Лемке, «из-за недостатка доступной информации» не смогли объяснить причину необычно высокой концентрации соли в погибшей рыбе.

Также Лемке отметила, что в данный момент необходимо проанализировать нанесённый реке ущерб и заниматься восстановлением экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, о массовой гибели рыбы в Одере стало известно в середине августа, среди версий произошедшего было также отравление используемыми в сельском хозяйстве химикатами.