Москва, , 12:11 — REGNUM Ход доследственной проверки по факту инцидента с пассажирским катамараном в Приморском крае взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба СК России.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александрову А. А. доложить о результатах доследственной проверки, организованной следственными органами по факту инцидента с пассажирским катамараном в Приморье», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ранее 1 октября в проливе Старка у острова Русский в Приморье сел на мель направлявшийся из Владивостока на остров Попов пассажирский катер «Москва», на борту которого находились 171 пассажир и четыре члена экипажа. При этом подчёркивается, что в результате произошедшего никто не пострадал, судно не было повреждено и в настоящее время все пассажиры эвакуированы на берег.

Кроме того, уточняется, что следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в данный момент ведёт доследственную проверку для установления обстоятельств и причин произошедшего.

«Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела киевскими нацистами поселка Гордеевка на территории Курской области.