Новочеркасск, Ростовская область, 1 октября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Новочеркасске Ростовской области завершает работу первый слёт Ассоциации казачьих вузов России, посвящённый 210-летию Отечественной войны 1812 года. Участие в нём приняли вузы Донбасса и Запорожья, передаёт корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Казачьи кадеты

«За время возрождения, становления и развития казачества в России мы пришли к тому, что необходимо переосмыслить наш кадровый потенциал и качество проводимой работы. Сегодня казачество активно интегрируется во все сферы жизнедеятельности нашего государства: экономическую, социальную, общественную, политическую. И теперь, как определено в Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы, казачество реализует свою работу в части укрепления обороноспособности России, государственной и общественной безопасности. Поэтому нужно проанализировать прошлый опыт казачества, формирование правового поля и найти ту нишу, где казаки смогут трудиться, служить на благо Отечества, более активно реализовать себя в субъектах России», — отметил Первый заместитель (товарищ) атамана Всероссийского казачьего общества Константин Перенижко.

Слёт состоялся в Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ) имени М. И. Платова и объединил представителей всех 18 вузов России, реализующих казачий компонент, а также сотрудников Луганского государственного университета имени В. Даля, Донбасского государственного технического института, Донецкого национального технического университета, Мелитопольского государственного университета имени А. С. Макаренко.

«Запорожский край без казачества немыслим. Наш вуз организован с 1 сентября на базе Мелитопольской технологической академии, Мелитопольского педагогического университета и Бердянского педагогического университета. Мы хотим внедрить казачий компонент в образовательную систему. Мы с удовольствием включимся в эту работу. Патриотическое воспитание молодёжи очень важно. Если хочешь жить хорошо, то надо воспитывать тех, кто нас заменит», — поделился атаман Мелитопольской казачьей дружины, доцент Мелитопольского государственного университета имени А. С. Макаренко Игорь Лысенко.

Мелитопольский государственный университет имени А. С. Макаренко уже входит в российское образовательное пространство, меняет образовательные программы.

«Сегодня у нас обучается более 6 тыс. студентов. И те исторические ценности, которые на генетическом уровне в нас заложены, должны быть подняты для того, чтобы мы занимались формированием нового человека. Это важно для нас, важно для России. На слёте Ассоциации казачьих вузов мы узнали много нового и интересного. Хотим присоединиться и у себя внедрять казачий компонент. Это безумно важно в воспитании молодого поколения», — уверена декан специализированного факультета Мелитопольского государственного университета имени А. С. Макаренко факультета Юлия Ионова.

Практика ЮРГПУ им. Платова будет использована в работе вузов, входящих состав Ассоциации казачьих вузов России. На это обратил внимание атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Сергей Бодряков, напомнив, что в состав Ассоциации казачьих вузов России входит также Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону).

«Для Всевеликого войска Донского работа Ассоциации казачьих вузов России — очень важное направление деятельности на перспективу. Мы активно ведём работу по заключению договоров о создании студенческих казачьих сотен в вузах. Это перспективный кадровый резерв для Войска Донского, это будущие атаманы. У нас выстроена планомерная работа с руководством ЮРГПУ им. Платова», — сказал Бодряков.

Для участников слёта была подготовлена насыщенная программа — круглые столы и панельные дискуссии, темы которых напрямую затронули вопросы образования казачьей молодёжи. Студенты казачьих вузов приняли участие в спортивных состязаниях.