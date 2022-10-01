Читатели британской газеты оценили заявления Байдена о Путине
Лондон, 1 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Заявления президента США Джо Байдена о том, что НАТО готово защищать каждый дюйм своей территории, адресованные президенту России Владимиру Путину, обсудили 1 октября читатели британской газеты Daily Mail.
Большая часть комментирующих негативно отнеслась к словам американского президента, посчитав их эскалацией напряжённости.
«Он действительно пытается начать войну. Не дразни медведя!» — написал один из читателей издания.
«Его нужно отстранить от должности, прежде чем он втянет нас в ядерную войну», — поддержал его другой пользователь.
«Большая часть Америки не верит ни единому слову Байдена, с чего бы Путину воспринимать его всерьёз?» — задался вопросом ещё один из комментирующих.
«Я хочу, чтобы Джо перестал говорить», — добавил другой читатель газеты.
«Я больше боюсь этой администрации, чем Путина», — отметил ещё один пользователь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что США вместе с партнёрами по НАТО полны решимости защищать каждый дюйм своей территории, призвав президента РФ Владимира Путина понять это правильно.