Лондон, 1 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Заявления президента США Джо Байдена о том, что НАТО готово защищать каждый дюйм своей территории, адресованные президенту России Владимиру Путину, обсудили 1 октября читатели британской газеты Daily Mail.

Gage Skidmore Джо Байден

Большая часть комментирующих негативно отнеслась к словам американского президента, посчитав их эскалацией напряжённости.

«Он действительно пытается начать войну. Не дразни медведя!» — написал один из читателей издания.

«Его нужно отстранить от должности, прежде чем он втянет нас в ядерную войну», — поддержал его другой пользователь.

«Большая часть Америки не верит ни единому слову Байдена, с чего бы Путину воспринимать его всерьёз?» — задался вопросом ещё один из комментирующих.

«Я хочу, чтобы Джо перестал говорить», — добавил другой читатель газеты.

«Я больше боюсь этой администрации, чем Путина», — отметил ещё один пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что США вместе с партнёрами по НАТО полны решимости защищать каждый дюйм своей территории, призвав президента РФ Владимира Путина понять это правильно.