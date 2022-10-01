Вашингтон, 1 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Генеральный директор американской компании Tesla Илон Маск показал работу раннего прототипа робота Optimus на ежегодном мероприятии компании «AI Day». Прямая трансляция с конференции велась на YouTube-канале Tesla.

Робот

В ходе презентации Маск показал два прототипа роботов Optimus. Первый из этих прототипов передвигался самостоятельно, вторая модель оказалась более изящной, но не могла уверенно передвигаться в пространстве. Также глава Tesla показал видео, на котором прототипы Optimus поливают цветы, перемещают коробки и металлические детали на фабрике.

Маск признал, что специалистам компании предстоит ещё много работы перед выпуском действующей модели. В Tesla надеются, что человекоподобные роботы смогут применяться сначала на фабриках самой компании, а позже — и на других предприятиях.

Глава Tesla добавил, что в будущем бизнес по производству роботов будет стоить больше, чем действующее производство электромобилей. В компании рассчитывают, что эти роботы будут использоваться не только на производстве, но и для выполнения работы по дому и решения других задач.