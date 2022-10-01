Москва, 1 октября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Военкоматы в России перегружены в связи с частичной мобилизацией, потому было решено перенести осенний призыв на 1 ноября. Об этом 1 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией, чтобы не усугублять, было решено перенести старт осеннего призыва на 1 ноября», — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 г. призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 120 000 человек», — отмечается в тексте указа.