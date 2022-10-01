Москва, , 09:44 — REGNUM По мнению бизнесмена и создателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, в первую очередь призыву в рамках частичной мобилизации подлежат уволившиеся в запас военнослужащие по контракту. Его комментарий по этому поводу 30 сентября опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Евгений Пригожин Government of the Russian Federation

Как указал бизнесмен, в первую очередь должны быть мобилизованы те, кто «всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны», то есть российские военнослужащие по контракту, уволенные в запас. И особенно те из них, кто «кто бесчестно расторг контракт после 24 февраля».

При этом Евгений Пригожин также включил в это число представителей государственных структур и силовых ведомств, уточнив, что он не согласен в этом вопросе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошёл год срочной службы и отстрелял по три патрона. А вообще не подлежат мобилизации, я считаю, специалисты стратегически важных профессий — программисты и так далее», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор региона Вячеслав Гладков написал, что в Белгородской области было выявлено в общей сложности свыше 160 ошибочно призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, из которых 145 уже возвращено домой.