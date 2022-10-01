Белгород, 1 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Белгородской области было выявлено в общей сложности свыше 160 ошибочно призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, из которых 145 уже возвращено домой. Об этом 1 октября написал губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«145 человек уже вернули домой, 17 находятся сейчас на оформлении. Это там, где были нарушения, которые мы увидели и их исправили», — указал он в своём сообщении.

Также Гладков уточнил, что в данный момент за каждой воинской частью в регионе закреплены сотрудники для оперативного рассмотрения заявлений о нарушениях и оказания всей необходимой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Югры закупили спальники и коврики для подлежащих мобилизации жителей региона.