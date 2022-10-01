Вашингтон, 1 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В данный момент заявка киевского режима по вступлению в состав НАТО является несвоевременной. Об этом 30 сентября заявил на пресс-конференции помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Whitehouse.gov Джейк Салливан

«Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки [Киева] является практическая поддержка «на земле», а процесс в Брюсселе следует предпринять в другое время», — сказал он.

В то же время Салливан уточнил, что американские власти продолжают поддерживать политику «открытых дверей» в НАТО.

При этом помощник президента США по национальной безопасности напомнил, что для того, чтобы принять в состав альянса новых членов, нужно, чтобы это решение было согласовано всеми 30 входящими в указанный военно-политический блок странами.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Владимир Зеленский заявил, что киевский режим подаёт заявку на ускоренное вхождение в НАТО.