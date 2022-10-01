Вашингтон, 1 октября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Примером демонизации России является заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по поводу терактов на международных газовых магистралях трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом 30 сентября написало посольство РФ в Вашингтоне в своём телеграм-канале.

Washington.mid.ru Посольство РФ в США

Уточняется, что заявление Салливана является противоречивым, так как с одной стороны он указал на необходимость расследования диверсии на газопроводах в Балтийском море, а с другой — не стал называть виновных в произошедшем и безапелляционно исключил причастность к произошедшему США и американских союзников по НАТО.

«Подобные заявления, равно как и попытка Салливана перевести внимание общественности на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру со стороны России, — очередной пример голословной демонизации нашей страны», — говорится в сообщении.

Также в дипмиссии РФ отметили, что такая практика объясняется русофобией американских властей, а также их желанием манипулировать общественным мнением и «замести под ковер» неудобные для них вопросы на тему того, для кого выгодно прекращение сотрудничества в энергетической сфере стран Европы и России.

При этом российское посольство также призвало тщательно проанализировать все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай ожидает роста цен на энергоносители из-за диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».