Тегеран, 1 октября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. 30 сентября министерство разведки Ирана в своем заявлении подробно остановилось на секретах недавних беспорядков в стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Согласно данным министерства разведки, 49 агентов группировки МКО были арестованыв Исламской Республике. По приказу террористов из Албании они активно распространяли фальшивые новости, которые подстрекают участников беспорядков к организации террора и разрушений.

«Кроме того, агенты террористической сети непосредственно присутствовали при уличных беспорядках и уничтожали общественную собственность, предоставляли различное оборудование для противостояния полиции и зажигательные материалы для поджогов», — говорится в заявлении.

Министерство отметило, что также были арестованы 77 членов различных группировок в Иракском Курдистане.

В отчете указано, что в ходе беспорядков были выявлены и арестованы 92 человека, связанных с режимом Пехлеви.

Министерство разведки также сослалось на деятельность иностранных социальных сетей в русле разжигания пламени беспорядков в Иране.