Тегеран, , 09:09 — REGNUM 30 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим оманским коллегой высоко оценил усилия, предпринятые министрами иностранных дел Ирака и Омана в целях освобождения иранского паломника, арестованного в Саудовской Аравии, выразив надежду на его скорое возвращение в Иран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

В своем телефонном разговоре с Сайидом Бадром Альбус-Саиди иранский представитель обсудил последние региональные события. Обе стороны также рассмотрели текущую ситуацию, касающуюся переговоров об отмене санкций.

Иранский паломник Халил Дардманд был арестован полицией Саудовской Аравии во время ритуалов хаджа в текущем году. Усилия дипломатических и судебных властей по его освобождению все еще продолжаются при том, что ситуация осложнена разрывом политических отношений между Тегераном и Эр-Риядом.