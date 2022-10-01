Тегеран, , 08:07 — REGNUM 30 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что некоторые из его иностранных коллег пытались передать послания от американской стороны Ирану и наоборот в течение последних месяцев. Среди таких посредников оказался министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая в эксклюзивном интервью корреспонденту IRNA в Нью-Йорке, АмирАбдоллахиан также коснулся встречи между президентом Ирана Ибрагимом Раиси и его французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которой президент Франции высказал свою точку зрения по вопросам, которые, по его мнению, могли бы помочь прогрессу переговоров между Ираном и мировыми державами.

Он отметил, что два президента также обменялись мнениями об украинском кризисе, региональных событиях и двусторонних вопросах.

Что касается решимости американской стороны достичь соглашения, министр иностранных дел Ирана отметил, что Вашингтон постоянно заявляет о доброй воле, но что важно для Ирана, так это то, как эта добрая воля воплощается на практике.

«Иран полон решимости достичь хорошей, прочной и долговременной сделки и не пожалеет усилий в этом отношении», — сообщил министр иностранных дел Ирана, подчеркнув, что теперь очередь США показать, достаточно ли они смелы, чтобы принимать важные решения.