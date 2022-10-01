Тегеран, , 07:45 — REGNUM 30 сентября посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Амир Саид Иравани призвал Совет Безопасности ООН оказать поддержку конструктивному взаимодействию между Сирией и Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сирия Beshr Abdulhadi

Касаясь усилий Сирии по выполнению своих обязательств перед ОЗХО, посол Ирана заявил, что подход с двойными стандартами к этому вопросу может подорвать доверие к Совету Безопасности ООН.

Он отметил, что Иран, который оказался главной жертвой систематического применения химического оружия в ходе современной истории, всегда самым решительным образом осуждал применение химического оружия кем бы то ни было, где бы то ни было и при любых условиях.

Иравани отметил, что единственный способ гарантировать, что химическое оружие больше не будет применяться, — это ликвидировать подобное оружие и предпринять все возможные меры для предотвращения производства такого оружия массового уничтожения.

Он вновь подтвердил призыв Ирана к полному, эффективному и беспристрастному осуществлению конвенций, запрещающих применение химического оружия.