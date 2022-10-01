Кызыл, , 06:58 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг приветствовал воссоединение Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Ховалыг Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

На референдумах, по его словам, несломленный народ сказал своё слово. В результате историческое единство было восстановлено, что тепло приветствовали и в Туве.

Руководитель субъекта также напомнил про слова президента России Владимира Путина, призвавшего киевский режим вернуться за стол переговоров и рассказавшего о планах по восстановлению разрушенных территорий.

«Уверен, при такой освободительной миссии России, коллективный Запад не добьётся результата. Стремясь ослабить, развалить нашу страну, они дошли и до стравливания её многонационального народа», — отметил Владислав Ховалыг.

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