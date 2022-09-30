Кызыл, , 06:45 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг поручил своему заместителю Тимуру Куулару разобраться в обстоятельствах инцидента на площади Арата в Кызыле, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Ховалыг Личная страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

29 сентября здесь состоялась несанкционированная акция, по итогам которой несколько человек были задержаны.

«Думаю, люди поддались на провокации, не знали, что необходимо заранее уведомлять о таких акциях. Хотя незнание закона не освобождает от ответственности, тем не менее, потребовал от руководства МВД по Туве тщательно проверить обстоятельства происшествия», — рассказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полиции республики призвали граждан не реагировать на провокационные заявления и не посещать места проведения митингов. Призывы к проведению акций были выявлены в ходе мониторинга соцсетей.

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