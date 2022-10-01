Новая Каховка, Херсонская область, , 05:59 — REGNUM Взрывы слышны в небе над Новой Каховкой в Херсонской области, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 1 октября сообщила пресс-служба администрации города в своём телеграм-канале.

ПВО РФ Mil.ru

Уточняется, что мирное население Новой Каховки снова обстреливают киевские нацисты. Работает ПВО Вооружённых сил России.

Киевские боевики периодически обстреливают город Новая Каховка. 29 сентября над городом прозвучало как минимум восемь взрывов, сработала ПВО. Чуть позднее в этот же день раздалось десять взрывов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о диверсии со стороны киевских боевиков, в результате которой был повреждён газопровод и жители Новой Каховки остались без газа.

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