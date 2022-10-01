Вашингтон, 1 октября, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Запрос к США об оказании помощи после разрушений, вызванных ураганом «Иэн» сделали власти Кубы. Об этом 30 сентября сообщает американское издание Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Уточняется, что как показали рассмотренные изданием сообщения на электронную почту, администрация Белого дома получила редкий запрос от властей Кубы на оказание помощи после воздействия урана «эн». Точный размер помощи не упоминался, а власти США пытаются выяснить, дополнит ли правительство в Гаване поступивший запрос, так как уже идёт работа над определением размеров ущерба.

Кроме того, отмечается, что в письмах правительства Кубы сказано о дальнейшем взаимодействии Вашингтона с Гаваной для определения размеров помощи. В Белом доме при этом исходят из того, что Куба отдаст приоритет больницам, водонасосным сооружениям и другой важнейшей инфраструктуре в случае предоставления помощи властями США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пострадавшей от урагана «Иэн» Кубе предложили помощь Венесуэла и Мексика.