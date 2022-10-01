Токио, 1 октября, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Министерство обороны Японии выразило протест КДНР за проведение ракетных пусков, заявил замглавы ведомства Тосиро Ино в ходе пресс-конференции.

pixabay.com Флаг КНДР

«По дипломатическим каналам нами был направлен протест Северной Корее в связи с ракетными пусками», — заявил он.

Ино добавил, что выпущенные Северной Кореей ракеты преодолели дистанцию от 350 до 400 километров. Он также добавил, что Пхеньян проводит пуски уже третий день подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее КНДР запустила две, предположительно, баллистических ракеты в сторону Японского моря. Информацию о пусках подтвердили как в Южной Корее, так и в Японии. Отмечалось, что ракеты упали за пределами экономической зоны Японии.