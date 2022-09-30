Вашингтон, 1 октября, 2022, 02:39 — ИА Регнум. Правительство США призвал помогать своим гражданам, пострадавшим от воздействия урагана «Иэн», а не киевскому режиму, американский режиссер и актер Кевин Сорбо, сыгравший главную роль в сериале «Удивительные странствия Геракла». Своё заявление артист опубликовал 30 сентября в Twitter.

Gage Skidmore Кевин Сорбо

Как указал Сорбо, ряд американских штатов столкнулись со множеством проблем, возникших из-за стихии. При этом огромные деньги направляются правительством не в пострадавшие регионы, а за границу. Кинодеятель призвал правительство США прекратить оказывать финансовую поддержку Киеву.

«Насколько противоречиво желание передавать деньги выжившим после урагана, а не зарубежным странам?» — пишет Сорбо на своей странице в Twitter.

Заявление было сделано Сорбо на фоне одобрения Конгрессом США нового пакета помощи киевскому режиму в размере 12,4 млрд долларов.