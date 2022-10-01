Абуджа, , 02:33 — REGNUM Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) решительно осуждает государственный переворот, который был совершен военными в Буркина-Фасо, сообщается в микроблоге организации.

Солдат армии Буркина Фасо Army.mil

В заявлении отмечается, что «захват власти» произошел в стране «несвоевременно», поскольку он обнулил усилия по упорядоченному восстановлению конституционного порядка, которого планировалось достичь до июля 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября группа военный совершила в Буркина-Фасо государственный переворот и отстранила от власти президента Поля-Анри Сандаого Дамибу.

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