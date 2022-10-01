Чарльстон, , 02:15 — REGNUM Ураган «Иэн», который ранее привел к разрушительным последствиям в американском штате Флорида, обрушился на штат Южная Каролина, сообщается на сайте Национального центра по ураганам США (NHC).

Ураган

Циклон находится в менее чем 90 км к северо-востоку от города Чарльстон. Скорость ветра внутри урагана сейчас достигает 140 км в час.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября агентство Reuters распространило информацию о том, что из-за урагана «Иэн» во Флориде погиб 21 человек.

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