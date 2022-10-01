Санто-Доминго, , 02:12 — REGNUM Партию наркотика весом более 470 кг изъяли специалисты Национального управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской Республики. Об этом 30 сентября сказано в распространённом ведомством заявлении.

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Операция по изъятию наркотических веществ проводилась на западе страны. Упаковки с наркотиком находились на борту корабля, который был задержан возле побережья провинции Бараона. Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны трое граждан Доминиканы и один гражданин Колумбии. Задержанные подозреваются в организации сети наркотрафика.

Стоит отметить, что Доминиканская Республика используется преступными сообществами как пункт переправки наркотических веществ в США и страны Европы. С начала текущего года правоохранительные органы изъяли около 25 тонн наркотических веществ в разных городах страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании сотрудниками Национального управления по контролю за оборотом наркотиков в городе Санто-Доминго в Доминикане партии наркотиков общим весом 195 кг.

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