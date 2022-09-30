Сеул, 1 октября, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Северная Корея провела испытательный запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

При этом источники агентства затруднились определить тип ракеты, запущенной с северокорейской территории. Сведения о пуске подтвердили и в береговой охране Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября Северная Корея запустила две баллистических ракеты, вероятно, малой дальности. Пуск осуществлялся с района города Сунчхон в сторону Японского моря. Ракеты пролетели около 350 километров с максимальной высотой 50 километров. Отмечалось, что с начала 2022 года КНДР провела более 20 ракетных испытаний.