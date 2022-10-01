Баку, , 01:08 — REGNUM Анкара и Баку имеют крайне агрессивные планы в отношении Армении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев на параде в Баку President.az

«Союз между Турцией и Азербайджаном, естественно, это не равный союз ввиду разницы потенциалов двух сторон. При этом имеет место полное совпадение интересов: ослабление влияния России в регионе, получение коридоров через территорию Армении, оккупация южных районов Армении. Напомню, что 7 сентября в Анкаре открылось первое представительство так называемой «Гёйча (Севан)-Зангезурской Турецкой Республики Западного Азербайджана». Этим шагом Азербайджан и Турция открыто намекают, что стремятся завоевать не только весь Арцах и форсировать открытие «Зангезурского коридора», но и планируют оккупировать территорию Армении», — сказал эксперт.

Напомним, что 15 июня 2021 года между Турцией и Азербайджаном была подписана Шушинская декаларация о союзнических отношениях.