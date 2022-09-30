Скопье, , 23:32 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии по европейским делам Боян Маричич 30 сентября провел встречу с главой представительства Европейского инвестиционного банка в Скопье Бьорном Габриэлем.

Тетово. Северная Македония EfkoMKD

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, участники встречи обсудили проблемы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание инфраструктуре и проектам в области транспорта, энергетики и окружающей среды, то есть важных сферах для устойчивого развития Северной Македонии и достижения европейских стандартов и прогресса в реформах.

Боян Маричич «Европейский инвестиционный банк — наш традиционный партнер и реализатор проектов, имеющих особое значение для развития страны и способствующих бесперебойному протеканию процесса европейской интеграции. Теперь, с приходом Европейского инвестиционного банка в нашу страну, наше сотрудничество при реализации крупных инфраструктурных проектов укрепится».

Читайте ранее в этом сюжете: Албанцам пообещали довести до конца конфискацию самостроев