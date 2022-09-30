Скопье, 30 сентября, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Северной Македонии по европейским делам Боян Маричич 30 сентября провел встречу с главой представительства Европейского инвестиционного банка в Скопье Бьорном Габриэлем.

EfkoMKD Тетово. Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, участники встречи обсудили проблемы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание инфраструктуре и проектам в области транспорта, энергетики и окружающей среды, то есть важных сферах для устойчивого развития Северной Македонии и достижения европейских стандартов и прогресса в реформах.