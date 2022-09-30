Приштина, Сербия, 30 сентября 2022, 23:14 — REGNUM Бывший премьер-министр Косово Авдулла Хоти 30 сентября заявил, что хаотичное управление энергетическим кризисом со стороны правительства Альбина Курти вызвало панику среди граждан.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что правительство Курти поступило безответственно, не проинформировав граждан о деталях энергетического статуса республики.
Самое важное Хоти оставил на конец — по его мнению, отказ от предложенного США «стратегического проекта газоснабжения» из-за «политических обид» стало со стороны Курти ошибкой, так же как и регулярное упоминание войны в интервью для международных изданий.
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