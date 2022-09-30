Приштина, Сербия, 30 сентября, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Косово Авдулла Хоти 30 сентября заявил, что хаотичное управление энергетическим кризисом со стороны правительства Альбина Курти вызвало панику среди граждан.

Kryeministri-ks.net Авдулла Хоти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что правительство Курти поступило безответственно, не проинформировав граждан о деталях энергетического статуса республики.

Самое важное Хоти оставил на конец — по его мнению, отказ от предложенного США «стратегического проекта газоснабжения» из-за «политических обид» стало со стороны Курти ошибкой, так же как и регулярное упоминание войны в интервью для международных изданий.